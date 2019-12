Polemica a Brugnato "Outlet pieno, paese vuoto. Manco le luminarie..."

Cinque Terre - Val di Vara - "Sono migliaia (per fortuna) le persone che nei week-end si recano presso il Brugnato 5Terre Outlet Village di e sono pochissime quelle che si fermano a visitare e a frequentare i locali del Borgo. Anche quest’anno nessuna iniziativa particolare per attirare potenziali acquirenti, nessuna campagna promozionale per la valorizzazione delle tante bellezze storiche e culturali che caratterizzano il nostro Paese e, soprattutto, anche quest’anno non sono state installate le luminarie che avrebbero aumentato il fascino e creato quel clima di festa che serve per rendere ancora più appetibile la frequentazione di un centro.

L’amministrazione comunale dice che non ci sono le risorse. Noi rispondiamo che è impossibile! Nel nostro Comune ci sono più di cento attività commerciali, ci sono decine di attività artigianali e ci sono sedi di banche e di altri servizi. Tutte queste attività pagano tasse e tributi ma non vedono come queste vengono utilizzate. Brugnato è il baricentro di gran parte della Val di Vara e ricco di attività. Brugnato ha un’amministrazione che non solo non riesce a fare nessuna opera pubblica ma non riesce nemmeno a organizzare eventi e a fare le luminarie natalizie per dare una mano al commercio e rendere più accogliente il Paese! Una buona notizia c’è. Si avvicinano le elezioni".



Gruppo Democratici per Brugnato