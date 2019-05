Piacente e Cozzani: "La formalità della norma ha prevalso sulla giustizia della sostanza"

Cinque Terre - Val di Vara - "Prima di ogni possibile considerazione vogliamo ringraziare tutti coloro, follesi e non, che ci hanno fatto sentire solidarietà, sostegno ed entusiasmo anche in questi ultimi difficili quattordici giorni: grazie amici perché noi tutti non siamo banalmente candidati o elettori ma siamo donne e uomini che gioiscono, soffrono e si impegnano per i propri ideali, le passioni e i valori, e lo facciamo ispirati dal cuore e persuasi dal bene che proviamo per Follo. Grazie anche a quegli avversari che, pur potendo limitarsi a una silenziosa attesa, hanno invece scelto di dedicarci un pensiero di solidarietà e di vicinanza: il confronto elettorale e l’asprezza della politica, almeno per qualcuno di noi, non hanno spento la bellezza di essere tutti abitanti di una comunità esemplare dove la persona viene sempre prima del ruolo che esprime". Questo l'inizio del post con il quale Felicia Piacente e Giorgio Cozzani, insieme a tutti gli aspiranti candidati della lista "Vince Follo", commentano la fine della loro avventura elettorale a causa di un errore formale nelle presentazione delle firme (in più del richiesto) e la doppia bocciatura in sede di ricorso ricevuta dal Tar e dal Consiglio di Stato.



"Domenica 26 maggio non saremo presenti sulla scheda elettorale: abbiamo commesso un errore, è vero; fino all’ultimo istante . prosegue il post - abbiamo confidato che le nostre ragioni fossero solide e che poco più di dieci firme in eccesso su oltre 5.000 elettori non potessero sanzionare una lista, la nostra, che tra l’altro ha da subito goduto di ottime chances di vittoria. Tuttavia, la formalità della norma ha prevalso sulla giustizia della sostanza: 14 firme in eccesso ci hanno cancellato dalla competizione. Cari amici di Follo, nessuno di noi scompare, anzi: questo bellissimo gruppo che da due mesi anima il progetto di Vince Follo è e sarà una compagine viva e numerosa, in grado di fare Politica nei tanti ambiti della vita quotidiana delle nostre Frazioni e del nostro Comune.

I candidati di Vince Follo non diranno mai addio. Oggi tutti insieme vi diciamo ancora il nostro “grazie” e d’ora in avanti ci saremo sempre per Follo e per tutta la nostra bellissima comunità. Venerdì 17 maggio alle 21 promuoviamo un incontro con la cittadinanza presso la Sala polivalente sopra la Croce Rossa in piazza Garibaldi a Pian di Follo: siete tutti invitati a partecipare".