Pd a Calice Popolare: "Arrogante è chi non si presenta in consiglio comunale"

Cinque Terre - Val di Vara - Fa sorridere la lamentela riportata dal Gruppo di opposizione Calice Popolare, tramite la sua esponente territoriale Alessandra Cacciavillani, circa le primarie aperte del Partito Democratico del 3 marzo scorso, svoltosi presso la sede Comunale di Piano di Madrigano.



Una delibera della Giunta guidata dal Sindaco Mario Scampelli consente, infatti, di utilizzare i locali di ingresso della sede per le attività delle forze politiche territoriali, per iniziative pubbliche e occasionali. Evidentemente Calice Popolare non avendo mai indetto primarie, ma avendo sempre optato per la scelta della propria classe dirigente all’interno delle segrete stanze, non è a conoscenza dell’importante valore democratico che hanno le primarie del PD visto che, anche nei cosiddetti comuni piccoli, l’affluenza supera sempre ogni aspettativa, segnando un momento di grande partecipazione e confronto.



Quando gli amici popolari vorranno riunirsi e chiamare democraticamente i cittadini alla scelta dei loro esponenti, i locali di ingresso e l’ufficio del Sindaco saranno a completa disposizione, come riportato proprio nella delibera. L’arroganza non è di certo una caratteristica appartenente a questa amministrazione: piuttosto arrogante è l’atteggiamento dell’opposizione che non ha partecipato all’ultima seduta del consiglio comunale indetta per sabato 30 marzo dopo aver addirittura chiesto, con esito positivo, il cambio di orario. Purtroppo non è la prima volta che gli esponenti di minoranza non partecipano ai Consigli ed è bene che chi vuole candidarsi a guidare il Comune parta proprio dal rispetto nei confronti delle istituzioni e dei cittadini partecipando, per esempio, ai Consigli comunali.



Circolo Pd Calice al Cornoviglio.