Pd: "Non è possibile che ad ogni allerta meteo si chiude la Ripa"

Cinque Terre - Val di Vara - "Dopo la costruzione della prima semigalleria a mensola è necessario rivedere i parametri: non si puo' chiudere la strada della Ripa in automatico ad ogni allerta arancione". I circoli di Bolano e Ceparana del Partito Democratico pongono una riflessione alla luce dell'ultima ondata di maltempo che ha colpito l'intera provincia nel weekend scorso: "Il bypass provvisorio andava costruito almeno due metri più in alto così da renderlo meno pericoloso e soprattutto non legato all'altezza del livello del fiume Magra. Bisogna alzare le soglie del pluviometro sia quella dei 17/mm/ora che quella dei 45 mm/nelle 12 ore, tenendo comunque in sicurezza la strada, altrimenti a cosa servono i lavori completati del primo lotto?"



Fra le altre richieste anche l'eliminizione o quanto meno la regolazione da parte del Comune della Spezia del semaforo del Felettino che sta facendo da ulteriore tappo allo scorrimento del traffico. "Non si può impiegare più di un'ora per raggiungere il capoluogo dalla piana di Ceparana: la viabilità di mezza provincia con la Ripa chiusa è al collasso.

Visto che dopo il crollo del ponte di Albiano non si è costruito il ponte provvisorio e le rampe sulla autostrada A15 sono di difficile realizzazione, puntiamo tutti sulle rampe sulla A12 a Ceparana e Santo Stefano Magra già finanziate e progettate nel primo lotto della bretella Ceparana-Santo Stefano, considerando che si possono realizzare in soli due mesi. Non serve a niente la polemica innescata da Peracchini contro la Regione Toscana e il Comune di Aulla: ricordiamoci che per dieci anni il ponte di Caprigliola ci ha letteralmente salvati dalle frequenti chiusure per lavori della strada della Ripa e che in quei periodi l'abitato di Albiano Magra diventava una camera a gas con code chilometriche.

Molto meglio sarebbe puntare tutti assieme sulle rampe sulla A12 considerando che Albiano dista da Ceparana soltanto 3 chilometri".