Pd Bolano e Ceparana: "Peracchini pensi a fare bene il presidente della Provincia"

Cinque Terre - Val di Vara - "Peracchini la smetta di autocandidarsi a fare il commissario per le rampe sulla autostrada A12. La ministra Paola De Micheli ha nominato l'ingegner Soccodato di Anas commissario per la ricostruzione del ponte di Caprigliola. Pensiamo di essere in buone mani, infatti visto che Soccodato ci risulta essere uno dei maggiori esperti italiani di ponti e viadotti avendone seguito la realizzazione di oltre sessanta". Così in una nota congiunta i circoli del Pd di Bolano e Ceparana attaccano: "Ci risulta invece che la Provincia stia perdendo tempo prezioso per la realizzazione della bretella Ceparana -Santo Stefano Magra. Dopo averla abbandonata per più di tre anni assieme alla Regione Liguria che addirittura

nel luglio del 2015 l'aveva definitivamente definanziata. Chiediamo a Peracchini come mai la responsabilità di seguire l'iter della bretella che rappresenta di gran lunga l’infrastruttura più importante da costruire nei prossimi anni da

parte della Provincia,non sia stata affidata alle figure apicali dell’ente. Come mai si stanno perdendo mesi preziosi per la validazione del progetto definitivo del primo lotto dei lavori? Quanto alla primogenitura delle rampe sulla A12 il Partito Democratico ha da subito proposto con forza la realizzazione delle stesse come soluzione più veloce (2/3 mesi) e

anche meno costosa dopo il crollo del ponte di Caprigliola. Ora che il Ministereo delle infrastutture ha finanziato con 2 milioni le rampe sulla A12 non si perda ulteriore tempo e si proceda il prima possibile alla loro realizzazione lasciando

stare le polemiche politiche inutili e solo fine a se stesse".