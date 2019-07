Parco Cinque Terre, Gagliardi (FI): "Finalmente discutiamo nomina Donatella Bianchi"

Cinque Terre - Val di Vara - “Finalmente oggi in Commissione Ambiente e Territorio della Camera discutiamo e votiamo la proposta di nomina di Donatella Bianchi alla Presidenza del Parco delle Cinque Terre, auspicando che l’iter si concluda velocemente perché il territorio non può più aspettare. Le indecisioni del governo non possono ingessare un territorio: il parco, nell'economia e nella gestione delle Cinque Terre, è essenziale e la politica deve dare risposte, non creare empasse. I cittadini del nostro territorio si aspettano di avere al più presto un Presidente: la politica risponda, non possiamo più aspettare.” Lo afferma Manuela Gagliardi, deputata spezzina di Forza Italia.