Ospedale di Sestri da difendere, si attiva la Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - Un consiglio comunale congiunto e 'collettivo' per fare chiarezza sulle prospettive dell'ospedale e sui tempi dell'annunciato potenziamento e del rientro sei servizi spostati. La richiesta è stata approvata con 11 voti favorevoli, 2 contrari e un astenuto dal consiglio comunale di Carro e riguarda un polo sanitario fuori provincia, ma strategico per parte della Val di Vara: l'ospedale di Sestri Levante. Il pronunciamento consiliare, arrivato su stimolo del comitato 'Salviamo l'ospedale della Val Petronio e della Val di Vara', intende, come accennato, arrivare alla convocazione di un consiglio congiunto dei Comuni delle due vallate. Pieno mandato al sindaco Solari di prendere contatti con i colleghi per organizzare l'appuntamento istituzionale interprovinciale. I tre comuni spezzini che fanno riferimento all'Asl4 sono Carro, Maissana e Varese ligure.



Il Comitato chiede "la piena attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2017/2019 di Regione Liguria. Continueremo ad invocarlo, in particolare, per i cittadini dell’area del Tigullio Orientale e della Val di Vara, che vedono nell’Ospedale di Sestri Levante il naturale punto di riferimento per le loro problematiche di salute. Occorre ancora ricordarlo: il suddetto piano regionale, per Sestri Levante, prevede il potenziamento dei reparti di riabilitazione e di oncologia oltre alla realizzazione di una completa 'piastra ambulatoriale'”.