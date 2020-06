Opposizione a Riccò "Formare commissioni per scuola, commercio e turismo"

Cinque Terre - Val di Vara - “Durante l'ultimo consiglio comunale abbiamo presentato una proposta al Sindaco e alla maggioranza per affrontare quanto prima i temi più critici e complessi che il covid ha provocato: la crisi economica, il lavoro e le attività turistiche da una parte e la ripartenza della scuola dall’altra”. Lo annunciano in una nota i consiglieri comunali Giacomo Cappiello, Carlo Mazza, Fabio Resico e Nicola Brizzi, che aggiungono: “Abbiamo proposto quindi la creazione di due commissioni permanenti per affrontare i due temi, mettendo sul campo risorse economiche da ricercare nelle pieghe del Bilancio;

abbiamo fatto degli esempi di spostamenti di risorse e accorgimenti sulle tariffe durante la discussione del Bilancio Comunale. lo scopo ovviamente è quello alleggerire il carico fiscale e intervenire con misure mirate - interventi che devono essere studiati assieme agli stessi operatori del commercio e del turismo. Ad esempio possiamo destinare il risparmio della riduzione dei mutui alle attività economiche, questo per aiutare al massimo quelle attività che rischiano la chiusura o almeno un forte indebitamento;

queste attività in un comune come il nostro, ricordiamo,sono servizi e punti di riferimento più che semplici attività commerciali. E’ chiaro che gli enti sovraordinati devono intervenire pesantemente ma anche il Comune può e deve fare la sua parte con interventi concreti. Formiamo quindi la “Commissione commercio e turismo” invitando gli operatori alla partecipazione per capire di quali tipi di interventi hanno bisogno in questo momento difficilissimo”.



“La ripartenza della scuola stessa - proseguono i consiglieri - è un problema anch'esso legato alla ripartenza del lavoro di molte famiglie e prevede un'organizzazione complessa e difficile che non può vedere ritardo. La scuola deve continuare ad essere il luogo più sicuro per i nostri figli e questo dobbiamo garantire ai cittadini e ha chi i nostri figli ha la responsabilità della formazione , dal personale Ata, ai docenti, ai dirigenti. Formiamo quindi la Commissione Scuola invitando al tavolo chi nella scuola ci lavora e la dirige per capire come intervenire sulla struttura comunale e sui servizi accessori come mensa e servizio pulmini. Dobbiamo trovarci pronti qualsiasi ipotesi il Governo e la Regione proponga per la ripartenza a settembre, su questo tema non si può sbagliare e c'è bisogno che tutti collaborino a sostegno dei dirigenti, degli insegnanti e di tutto il personale Ata. Dobbiamo affrontare ad esempio il problema della mensa e dei pulmini, per garantire le misure di distanziamento se dovesse essere necessario;

se fosse necessario dobbiamo essere anche pronti a de localizzare la mensa o a trovare altri spazi; tutto questo non è detto sia necessario ma dobbiamo essere pronti. Dobbiamo garantire la sicurezza dei bimbi e ovviamente di tutto il personale scolastico e questa volta dobbiamo essere preparati ad affrontare ed eventualmente convivere con il virus con il massimo della sicurezza”.