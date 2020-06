Ok alla proposta della minoranza, Calice fuori dall'Unione dei comuni

Cinque Terre - Val di Vara - "Nel corso del consiglio comunale del primo giugno è stava votata all'unanimità la nostra proposta di fuoriuscita del comune di Calice al Cornoviglio dall’Unione dei Comni della Val di Vara". Ne dà notizia Alessandra Cacciavillani, capogruppo di Calice popolare.

"Un passo importante visto che l’Unione non ha funzionato fin dall’inizio - prosegue l'esponente dell'opposizione - Il nostro comune è piccolo e ha difficoltà economiche serie e questa fusione non ha portato nulla né alle casse né ai cittadini quindi è meglio camminare singolarmente. Ora come gruppo metteremo a punto un altro passo importante, cioè trovare una soluzione per migliorare la raccolta rifiuti e chissà che la tanto discussa isola ecologica che vantavamo in campagna elettorale non diventi realtà. Ci metteremo al lavoro perché si possa pensare ad un progetto fattibile".