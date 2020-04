Ok ai 3 milioni per il ponte di Ceparana, Costa: "Misura necessaria"

Cinque Terre - Val di Vara - Approvato oggi in consiglio regionale l'articolo 3 Disegno di Legge n° 304, che concede un finanziamento non oneroso a favore della Provincia della Spezia per un importo pari a 3 milioni di euro che servirà per le attività connesse alla realizzazione del collegamento stradale tra il raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra - Ponte di Ceparana, vulgo ponte di Ceparana.



“Una misura che si è resa necessaria a seguito del crollo del ponte di Albiano Magra – commenta il consigliere regionale Andrea Costa (Liguria popolare) – condivido l’appello rivolto al Governo da parte del Presidente Toti sulla necessità di nominare un commissario ligure per gestire la fase di emergenza che si è venuta a creare con il crollo del ponte che collega la Liguria alla Toscana”.



“Occorre affrontare nel modo più efficiente e veloce l'emergenza e di individuare opere già finanziate o in parte già realizzate in via ordinaria sul territorio della provincia spezzina che possano avere una forte accelerazione – conclude Costa – sono convinto che una gestione commissariale come il modello Genova per il ponte Morandi, ad esempio, con deroghe e poteri speciali possa abbattere i tempi di realizzazione fondamentali per affrontare l'emergenza sul territorio spezzino. Ora più che mai è necessario che la burocrazia non ostacoli lo sviluppo di questo Paese, i cittadini hanno bisogno di tempi certi”.