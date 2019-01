Nobili: "Cozzani convochi un incontro sul Tpl a Brugnato e in Val di Vara"

Cinque Terre - Val di Vara - "Hanno ragione i consiglieri del gruppo Democratici per Brugnato. Chiedo anch’io al presidente della Provincia di convocare al più presto una riunione alla presenza dell’azienda e dei sindaci interessati per trovare una soluzione che possa risolvere il problema del transito del mezzo di Atc Esercizio nel Borgo di Brugnato". Il tema del Tpl continua a tenere banco a tutti i livelli: in questo caso è la consigliera provinciale Dina Nobili a intervenire sul tema riguardo a quello che sta accadendo in queste settimane a Brugnato.



"Condivido quanto da loro affermato: prima di annunciare la risoluzione dei problemi bisogna avere la certezza di averlo risolto. Il trasporto pubblico - prosegue Nobili - rappresenta un servizio essenziale e in certi territori lo è ancora di più. Chiedo al presidente Cozzani di utilizzare quella riunione per iniziare un ragionamento complessivo sul trasporto pubblico per e da la Val di Vara. Inoltre credo sia importante porre al centro della discussione anche la previsione di collegare la Val di Vara con la vicina Riviera; ciò rappresenta un possibile sviluppo dell’economia della Valle e un alleggerimento della presenza in Riviera".