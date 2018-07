Natale (Pd): "Ancora una volta differenziata sotto la soglia e alla fine pagano i brugnatesi"

Cinque Terre - Val di Vara - "C’è la certezza: la Regione ha pubblicato i dati: i cittadini di Brugnato non avranno la riduzione del tributo regionale perché la loro amministrazione ancora una volta si è contraddistinta per non aver centrato il risultato minimo del 65% di raccolta differenziata. Non vogliamo avere la pretesa che avessero centrato risultati come quelli raggiunti dai nostri vicini di Carro e Carrodano che sono arrivati a superare l’80% (il primo 82,74 e il secondo 81,05) ma almeno non gravare ulteriormente sui nostri concittadini era il minimo che si potesse fare".



Così il consigliere Davide Natale a nome del gruppo di minoranza, in merito a quanto emerso dai dati pubblicati da Piazza De Ferrari sulla raccolta differenziata nel piccolo comune della Val di Vara: "Tutti i calcoli della tariffa per il 2018 inoltre questa amministrazione li ha fatti prevedendo un incremento di produzione di rifiuti del 10% quando statisticamente, su tutto il territorio ligure, vi è un decremento del 2%. Ma perché tartassate così i brugnatesi! Ci è stato detto in Consiglio Comunale che il 2018 sarà l’anno della tariffa puntuale. Bene, ma tutti quei sacchetti, fotografati, contenenti rifiuti indifferenziati diversi da quelli consegnati dall’amministrazione come sono stati e come vengono conteggiati? A quale utente sono stati assegnati? Sarà per caso che anche la raccolta con la previsione della tariffa puntuale ha qualche pesante crepa? In conclusione, la sostanza è che i cittadini dovranno pagare 25 euro per ogni tonnellata non differenziata e portata a discarica. Lo dicevamo noi e lo ha confermato Regione Liguria. Complimenti!"