Nasce FollowUp, uno spazio pensato per i professionisti che devono addestrarsi a lavorare in sicurezza

Cinque Terre - Val di Vara - Giornata conoscitiva a Follo per "FollowUp", centro di formazione e addestramento a Follo. All'incontro erano presenti il sindaco Rita Mazzi, l'assessore Pasquale Giacomobono, la direttrice Francesca Albanese, il presidente della commissione Sicurezza sui Luoghi di Lavoro del Comune della Spezia Oscar Teja che ha portato i saluti dell'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone e dell'onorevole Manuela Gagliardi. Questa palestra è una nuova realtà imprenditoriale che completa il mondo della formazione per i lavoratori: uno spazio pensato per i professionisti che devono imparare, ma soprattutto che devono addestrarsi fisicamente a lavorare in sicurezza. Qui si possono mettere a punto e testare le tecniche e le procedure di sicurezza, con l’aiuto di validi istruttori abituati al lavoro in cantiere. Uno luogo che i titolari intendono mettere a disposizione anche di tutti quei professionisti che si occupano di sicurezza e la insegnano. Davvero un'ottima iniziativa nonché una sfida avviare un'attività in tempi di pandemia, complimenti agli imprenditori. Lo svolgimento di un mestiere in condizioni di sicurezza è un elemento essenziale della società. Tramite la commissione infatti sto lavorando alla stesura di un documento unitario da votare in consiglio comunale, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono già stati ascoltati i sindacati, ora tocca ora ai datori di lavoro.