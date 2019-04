Nasce 'Carro popolare', la guida Antonietta Giacalone

Cinque Terre - Val di Vara - La galassia si allarga: nasce infatti 'Carro popolare', guidata dalla giovane Antonietta Giacalone. "Il nostro è un contenitore di idee e azioni aperto a tutti coloro che vorranno partecipare tramite un percorso inclusivo e condiviso - spiega Andrea Costa, alla guida di Liguria popolare -. Antonietta rappresenta un valido supporto professionale all’interno della famiglia di “Liguria Popolare” capace di concretizzare e attuare il progetto di inclusione. E’ senz’altro un segnale positivo, in questo periodo di astensionismo e antipolitica, avere l’entusiasmo di una ragazza di 29 anni che si mette a disposizione per il futuro della propria comunità e che potrebbe rappresentare uno stimolo per i suoi coetanei a fare politica, con la P maiuscola. Questo nuovo cammino di “Carro Popolare” è rivolto a tutti gli amici che vogliono mettersi a disposizione per il raggiungimento del bene collettivo. Lo spirito di collaborazione condivisa anima la nostra comunità di “Popolari” che sta nascendo e si sta sviluppando ovunque sul nostro meraviglioso e amato territorio ligure. Ciò che unisce coloro che aderiscono a “Carro Popolare” e a tutti gli altri movimenti popolari che si sono sviluppati in provincia e in tutta la Liguria è la voglia e l’entusiasmo di creare qualcosa di buono per i propri territori. Il movimento di “Liguria Popolare” vuole andare oltre i confini e gli schemi di appartenenza partitica per unire diverse persone con svariate sensibilità politiche, ma che condividono la voglia di fare l’interesse della collettività. Auguro un buon lavoro alla giovanissima ed entusiasta amica Antonietta Giacalone e la ringrazio per la sua partecipazione che qualificherà sempre di più il nostro percorso”.