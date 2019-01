Musso: "Maissana maglia nera per la differenziata, ma la maggioranza fa spallucce"

Cinque Terre - Val di Vara - "Tenuto conto che da anni il Comune di Maissana si contende l'ultimo e il penultimo posto della provincia della Spezia, che è sempre stato fra gli ultimi cinque Comuni meno 'ricicloni' della Liguria e che l'amministrazione non ha fatto e non sta facendo nulla per migliorare questa situazione al contrario di altri comuni vicini (Carro ad esempio), ma anzi tiene ben nascosta alla popolazione la situazione eliminando in tal modo anche un minimo di "orgoglio" della popolazione, ho presentato una mozione sul tema". Lo rende noto il consigliere comunale di opposizione Luciano Musso, facendo riferimento al documento nel quale aveva richiesto all'amministrazione "che i dati riferiti alle annualità 2016 e 2017 vengano pubblicati integralmente sul sito del Comune, mediante affissione nelle bacheche e distribuzione di un

numero adeguato di copie agli esercizi commerciali, ciò ai fini di sensibilizzazione degli utenti al problema specifico; che in ogni occasione pubblica si ricavi un minuto per evidenziare il problema. Dire che tutto va bene non è l'approccio corretto e stimolante; che la situazione trasmessa dalla Regione Liguria sia comunicata ufficialmente ad Ecolandia perché ne prenda atto e proponga eventuali attività migliorative; che sia nominato, con delega del sindaco, un consigliere Comunale che possa effettuare controlli presso il sito di Ecolandia adibito al conferimento dei rifiuti; che sia comunicato a Ecolandia il nominativo del consigliere delegato per evitare difficoltà di accesso. Con l'occasione si richieda a Ecolandia eventuali prescrizioni, ai fini della sicurezza, per l'accesso al cantiere (equipaggiamento, orari preferibili, ecc.)".



"La mozione - prosegue Musso - è stata bocciata all'unanimità dalla maggioranza nonostante il Sindaco avesse dimostrato apertura verso la proposta che mi è sembrata sensata. Tenuto conto che questo argomento è mantenuto segreto dalla totalità dei Consiglieri di maggioranza, chiedo di dare risalto ad un aspetto molto importante".