Municipale aggredito, la sindaca: "Social alimentano il clima d'odio"

Cinque Terre - Val di Vara - Aggressione non solo verbale ad un agente della polizia locale di Riomaggiore, il sindaco Fabrizia Pecunia lancia un appello. "Vorrei esprimere la mia solidarietà all'Agente di PM del Comune di Riomaggiore che in questi giorni ha subito un'aggressione fisica e verbale da parte di una persona che ha ritenuto di difendere le sue ragioni con insulti, minacce e percosse. Una solidarietà e un ringraziamento che estendo a tutto il Comando di PM e, più in generale, a tutti i dipendenti dell'Ente per il costante impegno per il bene della comunità. Un gesto inaccettabile che dimostra le difficili condizioni in cui i nostri Agenti lavorano quotidianamente, nella continua ricerca di far rispettare le più elementari regole del vivere comune e, ancora prima, della buona educazione".



Anche in questo caso, l'odio social viene messo all'indice come uno dei motori dell'inciviltà. "Spesso leggiamo insulti, prese in giro, foto pubblicate con l'intento di screditare il ruolo e l'Istituzione. Tutto questo ostacola e progressivamente alimenta un clima di odio, intolleranza e mancanza di rispetto che può sfociare, come questa volta, in qualcosa di peggio. Dobbiamo ricordare che dietro le divise di Pubblico Ufficiale ci sono uomini e donne, lavoratori e lavoratrici (spesso al primo impiego), madri e padri, persone che con dedizione fanno semplicemente il proprio dovere.

A livello locale, come nazionale, una divisa e il ruolo istituzionale rappresentano qualcosa di più di un bersaglio a cui mirare per sfogare le proprie frustrazioni o evidenziare contrasti politici. Grazie per quello che fate. Andate avanti per chi crede ancora che il rispetto delle regole, il rispetto verso il prossimo e il rispetto delle Istituzioni, rappresentino valori irrinunciabili sui quali fondare il futuro della nostra comunità".