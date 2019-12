Moggia si racconta agli studenti di Politica e cittadinanza attiva Poliedri

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 30 novembre Monterosso ha accolto con un bel sole gli studenti di Politica e Cittadinanza attiva "Poliedri".



Il sindaco Emanuele Moggia si è raccontato al Comitato Scientifico della Scuola ai venti ragazzi che si sono recati presso il nostro Comune.

"Quello che mi ha spinto ad intraprendere questo percorso è stato lo spirito di servizio alla comunità per questo sono grato di avere avuto la possibilità di cercare di dare il mio contributo a questo paese", si racconta Moggia e incita i giovani a seguire sempre quella voce che va contro all'indifferenza per agire e mettersi in gioco per migliorare la società in cui si vive.



Presenti all'incontro per spiegare con chiarezza la complessità della macchina comunale i responsabili dei Servizi e il segretario comunale che hanno fornito la loro preziosa testimonianza per illustrare da vicino il funzionamento dell'ente.

La giornata poi è proseguita con un approfondimento sul tema “Sostenibilità del turismo”, rispetto al quale gli allievi del corso hanno cercato di individuare misure atte a gestire il costante aumento dei visitatori, la salvaguardia del territorio e la qualità della vita a Monterosso e in tutte le Cinque Terre.



Il sindaco desidera ringraziare tutti i dipendenti comunali che hanno prestato servizio sabato 30 novembre e ai cittadini che si sono prestati a rispondere ai questionari sottoposti dagli allievi della scuola "Poliedri".