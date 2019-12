Moggia disconosce Castrucci: "Niente a che fare con chi fa apologia del nazismo"

Cinque Terre - Val di Vara - "La comunità di Monterosso al Mare nulla vuol avere a che spartire con chi manifesta apologia del Nazismo". Così il sindaco Emanuele Moggia interviene sulla questione del professor Emanuele Castrucci dell'Università di Siena, che ha espresso simpatie per Adolf Hitler sui social creando un caso nazionale. Lo studioso risulta nativo proprio delle Cinque Terre, sebbene pare le abbia frequentate solo per brevi periodi. Abbastanza per disturbare in ogni caso il primo cittadino monterossino. "Adolf Hitler non ha 'difeso l'intera civiltà europea"' bensì ha tradito l'Uomo e l'intera Umanità. Questo è il Peccato dei Peccati e, come tale, imperdonabile ed indifendibile. Siamo invece impegnati da anni a coltivare la memoria dell’Olocausto e del dramma del secondo conflitto bellico mondiale con un corso di educazione civica rivolto a tutti gli studenti delle nostre scuole".