Michelucci replica a Gagliardi: "Toti commissario per Ripa e bretella? Idea ridicola"

Cinque Terre - Val di Vara - "Ridicola se non imbarazzante la dichiarazione dell’On. Gagliardi: nominare Toti commissario delle opere viabilistiche, dalla Ripa alla Bretella Ceparana Santo Stefano". Questa l'opinione del consigliere regionale Juri Michelucci, Italia Viva. "A parte che non è stato ritenuto adeguato alla nomina della ricostruzione del ponte di Genova - prosegue -, oggi ci dovrebbe spiegare l’On. Gagliardi come si possa nominare il Governatore della Liguria che da cinque anni governa e ha prima de finanziato e poi mai fatto partire i lavori del ponte Ceparana- Santo Stefano.Non serviva commissariare l’opera se lui l’avesse realizzata nei cinque anni che ha avuto a disposizione, oggi le condizioni della viabilità della bassa val di vara sarebbero decisamente meno drammatica. Mi spighi bene Gagliardi: il Governo dovrebbe nominare commissario di un’opera che il Governo stesso ha finanziato ma Toti non ha realizzato? Non scherziamo, si scelga un commissario ma non certo colui che è il più colpevole della totale inefficienza sulle infrastrutture liguri".