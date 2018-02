Michelucci in Alta Val di Vara: “Entroterra occasione di sviluppo da cogliere per le sue potenzialità”

Cinque Terre - Val di Vara - “Nel corso di una visita nei comuni dell'Alta Val di Vara ho avuto modo di incontrare importanti realtà produttive, aziende agricole, il birrificio "La Taverna del Vara" e diversi allevatori che svolgono un lavoro importantissimo sulla biodiversità e sul biologico. Si tratta di luoghi bellissimi, immersi in una natura da tutelare e valorizzare. Zone ricche di potenzialità sotto diversi aspetti, che dobbiamo saper fare esprimere al meglio". Prosegue la campagna elettorale del candidato Pd Juri Michelucci, che in questi giorni sta battendo le strade della Val di Vara per incontrare militanti e cittadini: "Mi riferisco all'attrattività turistica che potrebbe diventare un vero volano dell'economia di questi luoghi se fossero inseriti nei distretti turistici di nuova e recente istituzione. Per far sì che il nostro entroterra diventi davvero un'occasione di sviluppo occorre investire sul recupero delle aree rurali, sulla biodiversità, sulla manutenzione e la cura del territorio, contrastandone l'abbandono e creando nuove opportunità per chi decide di intraprendervi delle attività.

Serve poi un lavoro sull'implementazione dei servizi pubblici, in maniera sinergica e coordinata fra i diversi comuni, in modo che le famiglie possano vedersi garantite una serie di prestazioni che consentano loro di vivere in questi territori con tranquillità. Insomma un lavoro a 360 gradi che ne valorizzi le peculiarità straordinarie da un lato e cerchi di superare i limiti dati dalla posizione geografica defilata dall'altro”.