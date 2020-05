Michelucci: "Peracchini soddisfatto per il ponte, dimentica di dire chi ha messo i 15 milioni"

Cinque Terre - Val di Vara - “Peracchini si è mostrato soddisfatto per l’avvio delle procedure preliminari per l’affidamento dell’appalto per il nuovo ponte Santo Stefano-Ceparana ma si è dimenticato di dire che tratta di un opera voluta dal Centrosinistra su cui il Centrodestra fino a qualche settimana fa non si era mai schierato e che ha sempre bocciato in tutte le sedi istituzionali, riprendendolo solo ora per urgente necessità". Così l capogruppo di IV in regione Juri Michelucci. "La correttezza istituzionale dovrebbe imporre al Presidente della Provincia di raccontare la realtà dei fatti, e cioè che si tratta di un’opera voluta dal Centrosinistra in regione e finanziata dai nostri governi. Finanziata in ultimo dal governo Renzi con 15 milioni dopo che la giunta Toti aveva definanziato l'opera. Se ponte non fosse stato definanziato dalla giunta Toti, oggi i cittadini della Valdivara e non solo avrebbero avuto un nuovo ponte che poteva dare rilancio alle infrastrutture e all’economia di quella zona. Sono stati persi cinque anni, ora anche Peracchini ha capito l'importanza dell'opera a conferma che avevamo ragione e che ora, più che mai, serve ai cittadini di quella comunità"