Michelucci: "Per il reparto Cure intermedie di Levanto e Sarzana non è stato fatto nulla"

Cinque Terre - Val di Vara - “Solo pochi mesi fa avevo denunciato la situazione della sanità spezzina e del reparto cure intermedie di Levanto e Sarzana, ad oggi noto con amarezza che nulla è cambiato”. Lo dichiara il capogruppo di Italia viva in Regione Juri Michelucci.



"Quella del reparto cure intermedie di Levanto esprime bene la situazione in cui versa la nostra sanità: il solo dottor Persia a gestire il reparto dividendosi fra Levanto e Sarzana. Una situazione davvero insostenibile che il presidente Toti diceva di voler risolvere con un piano straordinario sulla sanità, in piena campagna elettorale. Ma ad oggi nulla. Servono fatti concreti per risolvere i problemi della sanità e non la solita propaganda sulla pelle dei cittadini".