Michelucci: "Ospedale San Nicolò abbandonato. Troppi disagi per l'utenza"

Cinque Terre - Val di Vara - "La gravità della situazione sanitaria spezzina si misura anche dalle precaria situazione del nosocomio di Levanto, dove forti sono i disagi causati dall'inerzia della giunta Toti.

Sono, per esempio, 2 mesi che hanno montato i ponteggi per la sistemazione della pensilina, ma da allora non si è più visto nessuno. Un vero disagio e un palese stato di abbandono". Lo denuncia il consigliere regionale di Italia viva, Juri Michelucci, intervenendo ancora una volta sul tema della sanità.



"Il reparto Cure intermedie che ad oggi vede impiegati tre medici su due differenti ospedali (Sarzana e Levanto) e, se uno di loro andasse in ferie? Oppure due fossero in malattia? È palese la carenza di personale in un reparto con 15 posti letto ma di cui solo 6 a disposizione degli abitanti di Levanto. Se poi guardiamo alla Radiologia dopo le 14 non è più attiva e il radiologo è presente solo il martedì e giovedì. Inoltre i cittadini aspettano da luglio la messa in funzione da parte di Asl dell'apparecchiatura (elettrocardiogramma) donata da un'associazione di volontariato del territorio. Se aggiungiamo il cronico tema del 118 a cui dopo 5 anni la giunta Toti non ha ancora dato risposta, la situazione emergenziale causata dalla destra è sotto gli occhi di tutti", conclude Michelucci.