Menini: "Incontro proficuo con l'assessore Piana per la Val di Vara"

Cinque Terre - Val di Vara - Questa mattina l'assessore regionale all'Agricoltura e allo Sviluppo dell'entroterra, Alessandro Piana, ha incontrato la consigliera regionale di Cambiamo!, Daniela Menini, che lo ha accompagnato in una visita in alcune zone della Val di Vara per verificare la possibilita` di effettuare alcuni interventi. La prima tappa dell'incontro ha riguardato l’Orto Botanico e vivaio di Sesta Godano inaugurato nel 2010, ma mai reso operativo.



Il secondo incontro e` avvenuto nella zona di Chiusola, sempre nel comune di Sesta Godano, presso l'allevamento ittiologico della trota fario, che fa parte del programma LIFE, a cui aderisce il parco di Monte Marcello, per il ripopolamento di questo particolare esemplare di trota della Val di Vara. Le ultime tappe della visita dell'assessore Piana hanno avuto luogo presso la Cooperativa San Pietro Val Di Vara, che si occupa della produzione e macellazione di capi biologici al 90%, e presso la Cooperativa Casearia di Varese Ligure che ha sottolineato la necessita` di interventi per rendere maggiormente operativi gli impianti di trasformazione del latte.



"Quella di oggi e` stata una grande giornata per la comunita` e per gli operatori della Val di Vara, - ha dichiarato la consigliera regionale di Cambiamo!, Daniela Menini - chi ha preso parte alla visita dell'assessore Alessandro Piana ha ricevuto l'attenzione che meritava e ci tengo a ringraziarlo personalmente perché non solo e` venuto in visita nelle nostre zone, ma si e` anche reso disponibile a dare riscontro alle richieste ricevute attraverso il prossimo Piano di sviluppo rurale. Questa Giunta si e` dimostrata sempre vicina al territorio e disponibile ad accoglierne le istanze, anche in questo caso i passi che stiamo percorrendo vanno nella direzione giusta".