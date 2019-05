Mazzi trionfa a Follo: "Si avvera un sogno"

Al termine di una campagna elettorale complessa e senza escusione di colpi la candidata di "Cambiamo Follo insieme" la spunta su Francesco Spinetti.

Cinque Terre - Val di Vara - Questa volta il carosello non lo può contestare nessuno. Le auto, le grida e i clacson sono partiti da Piana Battolla e hanno raggiunto Follo. A bordo il neo sindaco Rita Mazzi e tutti gli altri componenti della lista "Cambiamo Follo insieme". La gioia è proporzionale all'incertezza che si respirava man mano che arrivavano i risultati dello spoglio. Poco fa la piattaforma del ministero dell'Interno ha confermato i dati: 1.731 voti per Mazzi (52,85 per cento e 8 seggi) e 1.544 voti per Francesco Spinetti (47,15 per cento e 4 seggi).

"Abbiamo avuto la meglio per 280 voti - spiega Mazzi dall'altra parte della cornetta di CDS, mentre sta raggiungendo la Casa comunale, dove lavorerà per i prossimi cinque anni - ma avevamo di fatto due liste contro di noi. Siamo stati bravi a centrare questo risultato. Siamo stati corretti, mentre altri sono stati sleali e incoerenti, ma alla fine le buone qualità emergono sempre. Oggi si avvera un sogno".

Facile leggere nelle parole di Mazzi il riferimento alle indicazioni di voto che i vertici della lista di centrodestra "Vince Follo", esclusa dalla competizione a causa di un errore nella documentazione, hanno dato al proprio elettorato, invitandolo, di fatto, a votare per le lista di centrosinistra "Cittadini in Comune".



Tra quanti oggi festeggiano c'è l'ex vice sindaco Kristopher Casati, leader politico della squadra che ha scelto Mazzi per guidare il Comune.

"Fare la differenza. Non è facile. Ma è la sfida che ci siamo posti mesi fa - scrive Casati su Facebook - quando abbiamo deciso di cambiare Follo. Fare la differenza, per rendere Follo un posto migliore dove vivere. Dare di nuovo spessore alle verità che conosciamo e cementare nuovi credi, nuove filosofie che abbiano come fine ultimo il bene stesso, nella sua forma più pura ed elevata.

Fare la differenza vuol dire imporre il proprio modo di agire oltre le difficoltà stesse e causare il bene a chi ci sta intorno. Non possiamo – abbiamo il dovere di cambiare ciò che non ci piace, di incidere con il nostro passaggio, il pensiero stesso.

All’alba del cambiamento, oggi, pensiamo davvero come migliorare e fare la differenza in questo quotidiano che abitiamo. Con gentilezza e passione, che siano purché chi abbiamo intorno senta l’impegno che ogni singolo atto che immettiamo nel mondo sia volto a fare questa differenza che cerchiamo. Per me, fare la differenza, vuol dire esserci. Vuol dire rimanere. E io per Follo, ci sono e ci sarò. Piccoli gesti, grandi attenzioni e faremo la differenza. Non ho pensato nemmeno per un momento che Rita Mazzi non diventasse il primo sindaco donna di Follo. Giorno dopo giorno, i follesi hanno imparato a conoscerla e riconosciuto il Lei il loro futuro. Tanta. La stanchezza che in questi giorni ci assale, per una campagna elettorale particolare. Troppe. Le cose da fare che ci aspettano.

Ma abbiamo vinto. Abbiamo vinto contro due liste, contro le calunnie, gli attacchi personali e la scorrettezza. Ha vinto la buona Politica. Ha vinto il Cambiamento che diventa realtà, giornate più tiepide per Follo, relazioni e connessioni di cemento. In scena, da oggi, solo il meglio".