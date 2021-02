Mazzi incontra i sindaci della Val di Vara: "L'emergenza è la viabilità"

Cinque Terre - Val di Vara - “Dobbiamo metterci subito al lavoro perché le priorità e i temi da affrontare sono davvero tanti. Ringrazio sin d’ora i consiglieri delegati per la loro collaborazione. Siamo una squadra di amministratori locali abituati quotidianamente ad affrontare e risolvere i problemi delle proprie comunità. Oggi si deve subito passare a lavorare per questa meravigliosa provincia che guarda a noi con la fiducia di essere veri protagonisti del cambiamento che si richiede a chi rappresenta le Istituzioni”. Così in una nota Rita Mazzi, sindaca di Follo e consigliere provinciale di maggioranza, a cui è stata affidata la delega alla viabilità. QUA tutte le deleghe.





“A me – prosegue la prima cittadina di area totiana - è stata affidata la delega alla viabilità, incarico di cui sono onorata e al quale dedicherò fin da subito il massimo impegno con l’obiettivo prioritario di lavorare su progetti e azioni incisivi e determinanti per rispondere in modo concreto alle necessità dei cittadini di tutto lo spezzino. Necessità che già mi sono state manifestate dai primi cittadini della Val di Vara, area di cui anche io sono rappresentante per il territorio follese, infatti ad una settimana dalle elezioni provinciale ho subito contattato gli amministratori della Val di Vara invitandoli ad un incontro per cominciare fin da subito ad instaurare una rete diretta indispensabile affinché possa diventare davvero portavoce delle maggiori criticità e soddisfare le richieste dei vari enti. Non smentisco che l’emergenza emersa da quell’incontro preliminare è stata proprio la viabilità, tema che il presidente del consiglio provinciale ha deciso di affidarmi”.