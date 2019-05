Mazzi dribbla le polemiche: "Abbiamo costruito insieme il programma, votateci per quello"

La candidata a sindaco per la lista "Cambiamo Follo insieme" chiude la campagna elettorale lasciando da parte gli scontri su social e giornali con la lista esclusa dalle elezioni e punta tutto su idee e proposte.

Cinque Terre - Val di Vara - Nella stessa sala polivalente in cui meno di sette giorni prima Felicia Piacente e Giorgio Cozzani salutavano i loro simpatizzanti, Rita Mazzi ha chiamato ieri a raccolta i suoi per la chiusura della campagna elettorale. Un'atmosfera di festa, con musica e palloncini, al termine di settimane di lavoro, incontri con i componenti della lista e scontri con gli avversari politici. Una lunga serie di botta e risposta che si è consumata via social e sulle pagine dei giornali, ma che ieri è stata lasciata in secondo piano.



"E' l'ultima sera con voi ma spero ci rivedremo tante volte nei prossimi cinque anni. Sono sicura che ci credete, come me e la mia squadra", ha detto Mazzi con un filo di emozione.

"In questi due mesi i follesi ne hanno sentite tante, ma stasera ribadiamo la situazione - ha dichiarato la candidata -. Abbiamo girato per il territorio e vi abbiamo raccontato quello che vogliamo fare per la comunità. Dalle cose grandi a quelle piccole, ugualmente importanti, necessarie. Domenica sarete voi a decidere chi affidare il futuro del nostro Comune. Ho parlato con tanti di voi e abbiamo costruito insieme un programma per vivere meglio e sentire il Comune più vicino ai cittadini. Ora vi chiediamo di renderlo possibile. Due mesi, un lungo viaggio che mi rimarrà nel cuore in ogni caso".

Ringraziando candidati e sostenitori, "che mi sono sempre stati accanto", Mazzi ha presentato uno a uno tutti i membri della lista "Cambiamo Follo insieme": Andrea Bernardini, Kristopher Casati, Gabriele Conti, Roberta Fabbri, Pasquale Giacomobono, Daniela Giani, Alessandro Pierini, Marina Ricco, Lorenzo Rossi, Sonia Ruscelli, Laura Sardi e Corrado Vezzi.

"Sono tutte persone speciali, ironiche, sincere e volenterose. Tutte le frazioni del territorio comunale sono rappresentate e nel nostro tour non abbiamo chiesto nulla o fatto promesse. In questi giorni vi chiedo però di pensare a quello che abbiamo detto in campagna elettorale: l'attenzione che vogliamo dedicare alla sicurezza, alle fasce deboli, alla salute, alla cura del territorio, alla riqualificazione dei cimiteri, alla riorganizzazione della macchina comunale, alla riduzione delle imposte e al reperimento delle risorse per fare tanti bei progetti. In sostanza tutto quello che può incidere positivamente sulla qualità della vita dei cittadini. Se vi abbiamo convinto votateci! Siamo una squadra, e dal 27 maggio potremmo essere la vostra squadra".