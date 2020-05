Mazzi alla minoranza: "Nessun altare, oltre i colori per far ripartire la Liguria"

Cinque Terre - Val di Vara - "La mia firma a sostegno del presidente Toti è una firma a sostegno dell’operato che si è dimostrato all’altezza della situazione nella gestione dell’emergenza fin dal primo momento, basti ricordare che la nostra regione è stata tra le prime a chiudere i plessi scolastici mettendo in sicurezza i nostri ragazzi a prescindere dalle scelte del governo.

Si tratta di una firma che non ha colore e che va oltre a qualsiasi sterile polemica puramente politica". Lo afferma la sindaca di Follo, Rita Mazzi, in risposta alle dichiarazioni rese ieri dalla minoranza consiliare, che l'aveva attaccata per aver sottoscritto la lettera con la quale 13 sindaci della provincia della Spezia si schieravano dalla parte dell'operato del presidente ligure in contrapposizione a quei 70 che, a livello regionale, si erano rivolti al governatore per chiedere di non emettere nuove ordinanze con contenuti differenti da quelli dei decreti governativi.



"Credo - prosegue Mazzi - che possiamo sentirci orgogliosi di aver avuto una regia regionale tra le migliori a livello nazionale. Di certo non siamo stati gli unici, un altro governatore che stimo per la gestione dell’emergenza è Bonaccini a dimostrazione del fatto che è la competenza e il coraggio che in questa circostanza hanno fatto la differenza e non una tessera di partito o un’ideologia. E per questo che, con fierezza, ho firmato a nome del Comune di Follo supportando per il bene comune le scelte del nostro governatore. Tutto ciò senza nulla togliere al governo centrale che sicuramente ha più difficoltà a conoscere la situazione del territorio di chi quotidianamente lo vive".



"Colgo l’occasione per evidenziare la completa assenza e l’evidente mancato interesse da parte dell’opposizione, che fin da marzo non ha preso parte né ha collaborato nella gestione del nostro territorio, chiaramente colpito dall’emergenza. Capisco la poca esperienza dei consiglieri che il presente che stiamo vivendo ha messo a dura prova, ma riemergere dopo mesi di silenzio con toni malinconicamente elettorali fa sorridere e allo stesso tempo mi mette tristezza e mi rende consapevole del fatto che, se neppure un’emergenza di tale portata ha messo nelle condizioni l’opposizione di andare oltre il colore e di mettersi a disposizione della comunità - anche fosse stata una telefonata -, allora la collaborazione difficilmente potrà esserci nei prossimi anni che ci aspettano.

Sul mio altare ci sono i cittadini di Follo tutti (non sacrifico nessuno contrariamente ad altri sempre sull'attenti) e credo che molti abbiano capito che io mi muovo solo ed esclusivamente nell'interesse del Comune di Follo e che condivido le scelte di chi, sin dall'inizio del mio mandato, si è dimostrato sensibile e attento alle necessità e urgenze del nostro territorio. Questa è la mia bandiera", conclude perentoriamente Mazzi.