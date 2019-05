Mazzi a Cozzani: "Protezione civile in sede abusiva, creiamo un polo unico che dipenderà dalla Cri"

Cinque Terre - Val di Vara - "Quarantott'ore. Appunto: quarantott'ore dalla nomina e Giorgio Cozzani non si è ancora accorto che non solo non è più il primo cittadino del Comune di Follo, ma neppure ricopre un ruolo tra le file dell’opposizione. Se dovessimo rispondere ad ogni polemica da bar, dovremmo assumere quattro persone per rispondere adeguatamente ma il Comune di Follo, ad oggi, non è assolutamente nelle condizioni di assumerle". Lo afferma il neo sindaco Rita Mazzi, in risposta alle dichiarazioni rese dall'ex primo cittadino (leggi qui).



"In merito alla riflessione arrivata dal sindaco uscente del Comune di Follo, in linea con la “smisurata smania di protagonismo”, mai come oggi stonata, ci teniamo a precisare che questi sono giorni davvero intensi che hanno visto il neo sindaco Rita Mazzi e la sua giunta a dover far fronte alla drammatica situazione economica lasciata dall’amministrazione uscente. Negli uffici del primo piano del palazzo comunale h24 per far fronte alle innumerevoli inadempienze amministrative e tecniche in cui ci troviamo. Esatto, la Croce Rossa per noi è una priorità e come tale vogliamo valorizzarla. Oggi, invece la Protezione Civile di Follo occupa una sede abusiva. Si tratta di un magazzino e non possiamo, lo dice la norma, permettere l’accesso in quell’ambiente alle persone che svolgono questa preziosa attività per la comunità. Pertanto nella giornata di mercoledì - aggiungono i membri della lista "Cambiamo Follo insieme", vittoriosa alle elezioni amministrative di domenica scorsa - la nuova amministrazione si è recata presso la sede della Croce Rossa per attivarsi e valorizzare al meglio le due preziose realtà presenti sul territorio. E’ infatti intenzione della nuova amministrazione creare un polo unico delle emergenze inglobando la protezione civile all’interno della Croce Rossa. Una semplice demolizione per garantire un servizio a norma ed efficiente".



Inoltre precisa il sindaco Rita Mazzi: “Creare questo unico polo, non solo garantisce al nostro Comune di avere una sede consona e adeguata affidata tramite una regolare scrittura privata e non data sulla parola in amicizia come si trova allo stato attuale, ma ci permette di avere un polo di emergenza efficiente e di assistenza all’altezza del nostro territorio. Visto l’interesse dell’ex primo cittadino colgo l’occasione per comunicare che per potenziarlo attiveremo un numero verde attivo h24 per dare realmente un servizio di totale assistenza alla cittadinanza follese”.

L’obiettivo quindi è assemblare le due associazioni che dipenderanno entrambe dalla Croce rossa nella persona di Walter Cresci, il presidente che fin da subito ha collaborato con la nuova amministrazione.

Dopo due giorni dalla nomina, il sindaco Rita Mazzi, ha contattato il presidente Cresci per lavorare insieme e offrire un servizio efficiente rivolto al bene comune.

"Ci auguriamo di poter davvero cominciare a lavorare all’insegna del cambiamento. Consapevoli che oggi il tempo a disposizione dell’ex sindaco sia molto ma, se ha dubbi o perplessità, lo invitiamo a fissare un appuntamento con il neo eletto sindaco di Follo anziché continuare un dibattito mediatico che poteva avere ragione di esistere durante una campagna elettorale alla quale purtroppo non ha potuto partecipare", concludono dalla maggioranza follese.