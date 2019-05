Mattinata con la Lega a Varese Ligure

Cinque Terre - Val di Vara - Mattinata a Varese Ligure per gli esponenti della Lega nord. Era presente anche la senatrice Stefania Pucciarelli e il segretario provinciale Fabrizio Zanicotti. “Proseguono senza sosta anche in Val di Vara le iniziative della Lega in mezzo alla gente - si legge in una nota -, in vista della tornata elettorale di domenica. Due gli obiettivi di fondo: sostenere la corsa del candidato alle elezioni europee Marco Campomenosi e la riconferma del sindaco uscente di Varese Ligure Gian Carlo Lucchetti”.

"Siamo a Varese per portare avanti la campagna a sostegno del nostro candidato Marco Campomenosi - spiega la Senatrice Pucciarelli - Si tratta di una candidatura importante anche per un paese come Varese Ligure, fiore all'occhiello della valle del biologico. Per proteggere e tutelare i prodotti tipici del made in Italy è importante avere un rappresentante del territorio come Campomenosi al Parlamento Europeo".

Sul fronte delle elezioni amministrative fa il punto il segretario provinciale Zanicotti: "Abbiamo potuto constatare come Gian Carlo Lucchetti sia una persona altamente preparata: riteniamo che abbia fatto un buon lavoro come sindaco di Varese. In base alla stima nei suoi confronti del nostro

partito, al quale Lucchetti si è avvicinato, riteniamo di doverlo sostenere. Siamo sempre pronti ad appoggiare l'opera di chi si è adoperato per il bene dei cittadini e riteniamo che quanto fatto in passato da Lucchetti e quanto si appresta a fare in futuro, risponda a questo

principio".