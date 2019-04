Mari: “Foto shock dell’assessore. Questi dovrebbero governare ancora?”

Cinque Terre - Val di Vara - "Festeggiare la Liberazione con la foto di Mussolini e della Petacci alla gogna è un gesto di cattivo gusto per chiunque, ma nel caso in cui a farlo sia un assessore il problema diventa politico ed è il sintomo di un imbarbarimento della dialettica tra le parti". Alessandra Mari, candidata sindaco di Bolano per il centrodestra, commenta la foto postata su Facebook dall’assessore Paolo Ricciardi.



"Mi rattrista - prosegue - constatare che ormai l’antifascismo è stato ridotto ad uno strumento di propaganda e ironia social anziché essere riconosciuto come un valore universale. Voglio ricordare all’assessore Ricciardi che di fronte a quella scena drammatica, e al corpo della Petacci su cui pesa l’ombra dello stupro, antifascisti del calibro di Sandro Pertini hanno steso un velo pietoso ricordando come il nemico si affronta e combatte quando è in vita, e non si infierisce su di esso da morto".

"Persone che rivestono una carica pubblica dovrebbero astenersi da certe basse ironie da centro sociale. Mi chiedo: queste persone dovrebbero governare ancora Bolano? Se avesse un minimo di senso storico e rispetto delle istituzioni, Ricciardi si dimetterebbe domani mattina".