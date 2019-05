Malfanti: "Pd taccia, ha governato per undici anni consecutivi"

Cinque Terre - Val di Vara - “Il gruppo consiliare del PD su questa vicenda, e nel pieno rispetto delle indagini in corso, dovrebbe avere almeno la decenza di tacere. Un dato di fatto innegabile è la gestione a guida PD delle amministrazioni comunali che hanno governato la società di servizi dal 2003 al 2014, senza essere in grado di fare emergere alcun tipo debito nel frattempo accumulato". Attacca Valentina Malfanti, capogruppo della lista Toti nel consiglio comunale amegliese: "Cio è invece è successa dal nostro insediamento in poi, alla luce del sole, con un due diligence contabile a partire dal giugno 2014 quando gli stessi consiglieri del PD, che oggi intervengono nel dibattito pubblico relativo alle indagini, si ergevano a strenui difensori della totale negazione del debito della società di servizi addebitabile alle gestioni amministrative precedenti. In questo contesto ci si chiede se i consiglieri comunali di insieme per Ameglia possano davvero esprimere giudizi e procedere a valutazioni con l'opportuna consapevolezza di quanto realmente accaduto. La risposta è evidentemente negativa".