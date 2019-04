Maissana, il consigliere Musso: "Il sindaco si bea di progetti non attuabili"

Cinque Terre - Val di Vara - Dai banchi della minoranza di Maissana il consigliere Luciano Musso va all'attacco del “solito rituale pre-elettorale ove il Sindaco (Egidio Banti, ndr) si bea di dare avvio a progetti, al momento e nelle condizioni attuali, non attuabili. Bisogna allora reagire a questa liturgia disgustosa. Bisogna dire che il Comune di Maissana è indebitato tra mutui e prestiti per oltre 4 milioni di Euro sino al 2035, per legge ed a causa di questa situazione economica non può accedere ad altri mutui ed ha sulla scrivania, al 31 dic 2018, oltre 1.200.000 Euro di fatture da pagare oltre ad altri 300.000 Euro di fatture sulle quali si è impegnato con un piano di rientro. Mi pare che ci sia abbastanza sostanza per essere preoccupati. Tutto questo viene 'diligentemente' taciuto alla gente di Maissana”.



Musso ha altresì inviato alla Soprintendenza una comunicazione riguardante la convenzione stipulata tra il Comune di Maissana e la Soprintendenza stessa in merito alla creazione del Museo Territorio di Valle Lagorara (dalla cava di diaspro), sito per la cui gestione nello scorso marzo è stato approvato apposito avviso pubblico. Musso, rivolgendosi al soprintendente Tinè, denuncia una situazione a suo avviso non adeguata in termini di sicurezza, sia per il sito archeologico in sé, sia per la strada di accesso (“Ho chiesto garanzie in merito, ma non c'è stata risposta”). Il consigliere chiede al soprintendente di intervenire “per dare regolarità alla gestione del sito ai fini soprattutto della sicurezza che oggi, in scienza e coscienza, non esiste minimamente”.