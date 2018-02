Maissana, Musso: "Residente bloccato da una scalinata"

Cinque Terre - Val di Vara - Una denuncia arriva vibrante da Maissana. A scagliarla, il consigliere di opposizione Luciano Musso ('Maissana futura'). "Mi sento in dovere di chiedere scusa alla signora Mariarosa, moglie di Roberto Farro, entrambi residenti a Torza di Maissana - scrive Musso -. Il Signor Roberto soffre di un malattia che lo rende gravemente invalido da oltre 25 anni. Non ha mai chiesto nulla alle Istituzioni sino a quando, a causa dell'aggravarsi della situazione, ha dovuto sottoporsi a visite frequenti di controllo e cure conseguenti la sua malattia. Conoscendo nel dettaglio la situazione e le difficoltà, dal settembre 2010 mi sto interessando affinché gli sia permesso di uscire di casa per motivi sanitari superando barriere architettoniche dovute ad una strada comunale. Si tratta, nel particolare, di una scalinata di circa 15-20 gradini. Non descrivo oggi a quali espedienti la signora debba ricorrere per superare la difficoltà di trasporto da casa all'autoambulanza in quanto ben noti".



"In data 4 agosto 2017 - prosegue -, non avendo avuto riscontri di alcun genere, se non vaghe promesse da parte del Sindaco, ho presentato una mozione che impegnava il Sindaco e la Giunta Municipale ad intervenire. La mozione è stata approvata nel Consiglio Comunale del 30 novembre 2017. Da allora non è successo nulla nonostante mie personali insistenze e della signora Mariarosa. Questa mattina la Signora Mariarosa ha cercato di contattare il Tecnico Comunale per avere qualche riscontro, tenuto conto che da tempo sono state inviate al Comune due offerte tecniche ed economiche relative alla soluzione. La Signora, in data odierna, ha provato più volte (4-5 volte mi ha detto) a contattare telefonicamente il Tecnico Comunale, ottenendo per risposta che "il Tecnico è occupato al telefono". L'ultima telefonata è stata fatta in tarda mattinata e chi ha risposto (voce maschile) ha detto "di non essere riuscito a contattare il Tecnico prima dell'uscita dalla Sede Comunale". Fatta questa doverosa e lunga premessa, osservo quanto segue: nel caso in cui una persona chiami e chieda di parlare con il Sindaco, un Assessore, un Consigliere o un funzionario, e qualora la persona richiesta sia indisponibile in quel momento, dovrebbe esserle risposto della impossibilità temporanea del contatto; richiesto un recapito telefonico per essere richiamata; il Sindaco, l'assessore, il consigliere, il funzionario dovrebbe essere avvertito della richiesta; il Sindaco, l'assessore, il consigliere, il funzionario, appena possibile, dovrebbe contattare di sua iniziativa chi ha cercato di contattarlo. Tutto ciò non è avvenuto e solitamente questo non succede, a quanto mi viene riferito anche da altri".



"Quanto ho descritto - conclude Musso - evidenzia una situazione di malcostume inaccettabile e, nel caso specifico, scarsa sensibilità verso chi ha più bisogno di attenzioni, tenuto conto che, in questo caso, l'argomento è ben noto a tutti. Per quanto sopra esposto, chiedo che il Sindaco riferisca nel prossimo Consiglio Comunale del 23 febbraio 2018. Rinnovo le scuse personali alla signora Mariarosa anche a nome di una Amministrazione Comunale indifferente a situazioni così delicate".