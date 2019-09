Lupi: “Non andrò in piazza contro il governo”. Costa: “Depositata proposta per abolire il listino”

Cinque Terre - Val di Vara - Tanti simpatizzanti, amministratori, colleghi d’area del territorio non hanno mancato l’appuntamento. L’invito a ritrovarsi di Andrea Costa era anche l’occasione per commentare le ultime vicende romane che si intersecano per forza di cose con gli affari di casa nostra. Uno degli ospiti certamente più applauditi della serata è Maurizio Lupi, ex ministro, anima democristiana ma soprattutto punto di riferimento sul nazionale per Andrea Costa, deus ex machina della serata beverinese. Lupi parlerà a lungo spaziando fra i temi proposti prima dai cronisti poi sul palco nel confronto-dibattito gestito da Filippo Paganini. Dicevamo degli applausi verso l’ex Forza Italia e Ncd che sono sembrati ancor più convinti quando Lupi ha fortemente criticato con il celebre discorso di Giuseppe Conte (“Non si uccide un vicepremier davanti a tutti perché si deve avere rispetto delle istituzioni”). Durante la serata spiegherà perché a differenza degli altri non sará in piazza contro il governo: “Alla faccia di chi dice che i moderati non esistono c’è la tanta gente di stasera. Quello che non scompare mai sono i valori, le persone. Perché non si può sempre parlare alla pancia, dopo un po’ ti accorgerai che intorno a te non c’è più nessuno. Sono contento che Salvini sia uscito, perché non si governa barattando. Semmai è tutto quello che è successo dopo che non mi è piaciuto: secondo me Salvini non ha creduto in un centrodestra unito. Se hai 7 miliardi non li dai a chi non lavora ma a chi crea lavoro. E allora ognuno deve fare la sua parte, anche Liguria Popolare. Le regionali sono un ottima opportunità per costruire un centrodestra che parta dai programmi condivisi. Toti è la testimonianza di tutto questo. Stare insieme per il buon governo. No, non andrò in piazza perché questo è un governo legittimo esattamente come quello precedente. Le battaglie si fanno sui valori, sulle soluzioni”. Andrea Costa è il padrone di casa e si legge fin dal principio sul suo volto la sincera emozione per una serata fortemente voluta: “È stata un esperienza positiva quella in Regione, noi come Liguria Popolare faremo la nostra parte portando la nostra lista. Non smetterò mai di ringraziare i tanti amici che ci hanno seguito. Momenti di questo tipo servono per confrontarsi, coinvolgere altri amici perché Liguria Popolare vuole portare il suo contributo anche negli anni futuri. Questi quattro anni sono stati un esempio positivo e meritano una conferma. L’esperienza di Liguria Popolare è ormai radicata su tutto il territorio, iniziare da qui mi emoziona perché qui ci sono le mie radici. Parte stasera questa campagna elettorale che ci porterà fino alla prossima primavera. I listini? Giusto la settimana scorsa abbiamo presentato una proposta di legge per l’abolizione del listino”.