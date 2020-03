Loi (Fdi): "Mi meraviglia che Fabiani non si sia ancora dimesso"

Cinque Terre - Val di Vara - "Apprendo con preoccupazione e sconcerto quanto sta succedendo in queste ore a Brugnato, sia sotto il profilo politico-istituzionale che sopratutto dal punto di vista sanitario.

Considero grave il comportamento omissivo del sindaco Fabiani, nei confronti di tutti gli utenti della provincia spezzina, perché la struttura, nella quale il sindaco lavora, abbraccia una popolazione che varca di gran lunga i confini del comune stesso.

Mi meraviglio di come le dimissioni del Sindaco non siano ancora arrivate, un passo indietro dovuto e quantomai tardivo se successivo a quello dei due componenti la sua giunta.

La mescolanza di interessi ha minato il rapporto di fiducia tra Primo cittadino e popolazione, venendo meno a principi di affidabilità e correttezza che un rappresentante delle istituzioni deve ai suoi concittadini. Questo è inaccettabile!

Il lavoro e il sacrificio che in queste settimane stanno stremando medici, infermieri e personale sanitario tutto, non può essere reso vano da atteggiamenti che mettono in pericolo la salute pubblica: non posso che condannare lassismi e opportunismi perpetrati da chicchessia!

In un momento in cui non ci si può permettere omissioni, silenzi e leggerezze, ci aspettiamo che venga fatta subito chiarezza e che vengano fornite precise informazioni alla popolazione, necessarie alla tutela della propria e altrui incolumità. Sono domande legittime quelle che si riferiscono ai dipendenti e ai familiari dei degenti che provengono da tutta la nostra provincia.

Esprimo inoltre piena solidarietà a quegli amministratori che non hanno abbandonato la barca in tempesta, ma hanno rivendicato il proprio ruolo di rappresentanti dei cittadini!"



Alberto Loi

Coordinatore AREA VARA-5TERR

Fratelli d'Italia