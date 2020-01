Linea Spezia-Sestri, Regione chiede libero accesso a Intercity e Frecciabianca

Cinque Terre - Val di Vara - “E' indubbio che i lavori infrastrutturali - programmati da tempo ma necessari e che dureranno fino a marzo - della galleria Biassa stiano creando qualche disagio nella tratta Genova-Sestri Levante-La Spezia ma, in coordinamento con Trenitalia e Rfi, abbiamo costruito l'orario migliore possibile con un così alto numero di treni mancanti. Ove diversamente possibile i pullman sostitutivi sono l'unica soluzione. Ieri, a causa di un guasto tecnico ai binari non prevedibile i passeggeri hanno dovuto prendere i bus: speriamo che queste problematiche non si ripetano”. Così l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.

“Come Regione, tempestivamente, appena saputo della necessità dei lavori nella galleria Biassa, abbiamo chiesto a Trenitalia di valutare l'opportunità ai viaggiatori con abbonamento regionale Liguria mensile ed annuale sulla tratta Sestri Levante-La Spezia, anche se non in possesso della Carta Tutto Treno, di poter viaggiare ed avere libero accesso a bordo dei servizi Intercity e Freccia Bianca del territorio delle Cinque Terre. Per ora la nostra richiesta è stata accolta per il solo Intercity 673 in quanto in quell'orario è venuto a mancare il regionale: mi auguro che l'azienda ci dia una risposta positiva anche per quel che riguarda gli altri treni”, conclude Berrino.



(foto di repertorio)