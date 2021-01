Licari: "Velox Borghetto, la vergogna continua"

Cinque Terre - Val di Vara - "Grazie ad una recente sentenza emessa dal giudice di pace della Spezia emergono altri aspetti poco limpidi sull'autovelox di Borghetto. Non soltanto questo inutile strumento, posto in una strada in discesa dove non si sono mai verificati incidenti e non segnalato correttamente, ha rappresentato un vero e proprio danno economico ai passanti e un lauto incasso non meglio identificato per il comune di Borghetto Vara, ma ora scopriamo anche che, dopo il presunto allaccio abusivo, l'autovelox non sarebbe stato certificato come la normativa vorrebbe". Lo afferma in una nota Andrea Licari, capogruppo di opposizione a Borghetto. "Una vera e propria beffa per tutti i multati - prosegue l'ex consigliere provinciale - che mette in luce come questa amministrazione del sindaco Delvigo abbia installato questo rilevatore con il solo scopo di fare cassa. Una vergogna, se pensiamo che, per questa vicenda, sono stati persino spesi soldi pubblici come in occasione del ricorso al TAR contro la decisione della Provincia di innalzare a 70 il tratto di strada interessato appunto dal velox. Negligenza o malafede poco importa, il sindaco e tutta l'amministrazione minano per l'ennesima volta l'immagine del Comune di Borghetto Vara".