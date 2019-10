Licari: "Incomprensibile che alcune scuole rimangano aperte. Si eviti di sfidare la sorte"

Cinque Terre - Val di Vara - "Incomprensibile e vergognoso che in allerta arancione determinate scuole debbano rimanere aperte. Ancor più scandaloso che, laddove come a Spezia vengano sospese le attività didattiche, si decida comunque di far recare il personale Ata sul posto di lavoro: se sicurezza deve essere, che la sia per tutti, nessuno escluso. Se da un lato si invita infatti la popolazione a prestare massima attenzione, non si capisce perché per qualcuno debba essere applicata una sicurezza di tipo A, mentre per altri di tipo B". Lo afferma il consigliere provinciale di opposizione Andrea Licari, commentando le decisioni dei sindaci e del presidente della Provincia della Spezia in merito alle chiusure delle scuole per la giornata di domani, lunedì 21 ottobre, a causa dell'allerta meteo arancione prevista sino alle 18.



"Senza scomodare il recente, tragico, passato, sarebbe infatti bene che, una volta appresa la gravità dell'allerta meteo, la politica si assumesse la responsabilità di proteggere tutti i cittadini, evitando di esporli ad inutili rischi. L'invito che dunque rivolgo ai genitori e lavoratori, in qualità di consigliere provinciale ma soprattutto di abitante borghettino che otto anni fa visse in prima linea la tragedia dell'alluvione, è di non sfidare la sorte e di evitare ogni genere di spostamento", conclude Licari.