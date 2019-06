Licari: "E il secondo ponte sul Pogliaschina, quando?"

Cinque Terre - Val di Vara - "A tre mesi dall'inaugurazione del primo ponte di Borghetto Vara, avvenuta con un ritardo inaccettabile, nessuna traccia dei lavori che dovrebbero portare alla creazione del secondo, fondamentale, ponte. Ancora una volta le promesse di Anas, Regione Liguria e Comune di Borghetto cadono nel vuoto, lasciando nel disagio totale abitanti, attività commerciali e passanti. Dopo otto anni di attesa, non è infatti accettabile far ricadere questo ennesimo rinvio sulle spalle dei borghettini. Il cantiere, bloccato per motivi ignoti, rappresenta a tutti gli effetti un ostacolo alla sicurezza dei passanti, oltre naturalmente al paese intero, ancora privo di una fondamentale opera di sicurezza idraulica. Perché allora i lavori non sono iniziati? Quanto tempo verrà ancora impiegato? L'infrastruttura verrà realizzata prima dell'arrivo delle grandi piogge? Questioni che verranno riprese dal Consigliere Regionale Francesco Battistini, il quale presenterà nei prossimi giorni un'interrogazione urgente. Già lo scorso anno lo stesso Battistini si era speso per denunciare i ritardi che avevano accompagnato la creazione del primo ponte: grazie al suo intervento, la speranza è che venga fatta luce su una questione fondamentale".



Andrea Licari, capogruppo Primavera Borghettina