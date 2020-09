Licari: "Contagi in crescita, ma il sindaco permette musica e street food in piazza"

Cinque Terre - Val di Vara - "Mentre la provincia della Spezia sta subendo un forte quanto preoccupante ritorno dell'emergenza coronavirus, a Borghetto il primo cittadino Delvigo, noncurante delle più basilari norme di prevenzione, permette che si svolga in una piazza del paese un evento musicale con tanto di street food". Così Andrea Licari, capogruppo di Primavera Borghettina in consiglio comunale. "È inaccettabile - prosegue il consigliere comunale e provinciale - che la salute dei cittadini venga esposta a questi rischi, così come è inaccettabile che il sindaco, in quanto massima autorità sanitaria del paese, snobbi in maniera superficiale e arrogante un'emergenza di così vasta portata. Mentre in tutta Italia e in tutto il mondo gli eventi vengono rinviati, Borghetto, immerso nel degrado totale, si macchia ancora una volta di una pessima pubblicità. E tutto per un sindaco in perenne campagna elettorale, ma totalmente inadeguato ad amministrare: per il bene del paese, Delvigo si dimetta".