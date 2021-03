Licari: "Borghetto paese abbandonato da politica che pensa solo ai propri interessi"

Cinque Terre - Val di Vara - "Tra tutte le virtù immaginabili, di certo all'amministrazione borghettina del sindaco Delvigo non manca il coraggio". Inizia così l'intervento di Andrea Licari, capogruppo dell'opposizione di Borghetto Vara, che prosegue: "Un coraggio da veri e propri leoni perché non solo il Comune sponsorizza sui social l'installazione di nuovi, magnificenti, cartelli stradali avuti grazie ai soldi dell'autovelox, quindi dei cittadini, ma lo fa dimenticando il contesto di un paese sempre più allo sbando. Degrado, sporcizia, cantieri che non si sbloccano, strade chiuse per frane, case sfitte e abbandonate, uffici chiusi, popolazione in netto calo e un tessuto sociale ed economico totalmente distrutto: questo è purtroppo, ad oggi, Borghetto, un paese abbandonato da una politica che pensa esclusivamente ai propri interessi e non a quelli dei cittadini. Cinque anni di amministrazione Delvigo, dieci se contiamo anche quella 2006 - 2011, che ha portato in dote a Borghetto solo errori, gaffe e dannose divisioni interne al paese. Una brutta pubblicità da eliminare al più presto mettendo in campo passione, buon senso e competenza. Basta con i personalismi, basta con le prese in giro, basta con le negligenze: Borghetto e i borghettini non meritano un simile trattamento".