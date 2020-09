Levanto va sul sicuro: l'ex vicesindaco Del Bello è il nuovo primo cittadino

Cinque Terre - Val di Vara - E' ufficiale da pochi minuti: Luca Del Bello è il nuovo sindaco di Levanto. Gli elettori hanno dunque deciso di premiare l'operato dell'amministrazione uscente, fatto confermato anche dalla valanga di voti che il primo cittadino uscente, Ilario Agata, ha collezionato a Levanto nella sua corsa verso il consiglio regionale, finita però sul binario del treno in partenza per Genova.



Del Bello, vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici nell'ultimo quinquennio, è stato eletto con 1.596 voti, pari al 48,07 per cento. Il presidente provinciale del Pd e la lista "Levanto insieme" otterranno 8 seggi in consiglio comunale, mentre il candidato sindaco Luigi Gino Lapucci siederà in consiglio insieme a due rappresentanti della lista Obiettivo Levanto, che ha garantito all'aspirante primo cittadino 1.134 voti (34,16 per cento), valevoli, appunto per tre posti in consiglio.

Un solo scranno per Stefano Delbene e la lista Azione civica indipendente, che hanno ottenuto 590 voti (17,77 per cento).