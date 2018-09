Levanto, il Dup al vaglio del consiglio comunale

Cinque Terre - Val di Vara - Giovedì 27 settembre, alle 21, è in programma una seduta del Consiglio comunale di Levanto. L’assemblea si aprirà con la discussione di un’interrogazione presentata dal gruppo “Per Levanto” sul funzionamento del depuratore di Vallesanta. Quindi si passerà ad esaminare il Bilancio del 2017 del “Gruppo amministrazione pubblica” (Comune ed enti partecipati). Poi finirà al vaglio del consiglio il “Documento unico di programmazione” (Dup) per il triennio 2019-2021. Di seguito, il progetto di fusione tra “Atc spa” e “Atc MP spa” e le operazioni connesse alla riorganizzazione e razionalizzazione delle aziende provinciali della mobilità. Ancora, si esaminerà la sdemanializzazione (con conseguente vendita) di una porzione di strada comunale in località Montale. Infine, si valuterà l’autorizzazione alla riduzione della zona di rispetto cimiteriale per la realizzazione di parcheggi a servizio dell’albergo “Villa Margherita”, in via Trento e Trieste.