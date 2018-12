Levanto dedica una giornata alla trasparenza e al bilancio partecipato

Cinque Terre - Val di Vara - Si svolgerà giovedì 27 dicembre, alle ore 15, nella sala consiliare del Comune, la “Giornata della trasparenza”, un incontro pubblico finalizzato ad illustrare sia l’azione politico-amministrativa intrapresa dalla giunta durante il suo mandato e i risultati fin qui conseguiti, i provvedimenti legislativi entrati in vigore e le conseguenti procedure attuate per avvicinare l’ente ai cittadini rendendolo più accessibile e recettivo nei confronti delle loro istanze, i progetti attuati sulla base dei suggerimenti forniti dalla popolazione attraverso incontri pubblici e nelle scuole e la conseguente compilazione di un questionario con le priorità da indicare.

Di “Bilancio partecipato” parleranno il sindaco, Ilario Agata, e l’assessore al Bilancio, Olivia Canzio, mentre il responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione del Comune farà il quadro della situazione in quest’ambito.

Amministratori e funzionari saranno poi a disposizione del pubblico per rispondere ai quesiti dei cittadini presenti in sala.