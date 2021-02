Levante multiservizi tema di discussione in consiglio comunale

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo alcune assemblee svoltesi nell’auditorium dell’Ospitalia del mare, il Consiglio comunale di Levanto torna a riunirsi nell’aula consiliare del palazzo municipale di piazza Cavour, con una seduta in programma mercoledì 10 febbraio alle 18. Nel rispetto delle disposizioni emanate per il contenimento della diffusione del Covid-19, i consiglieri potranno scegliere se accedere all’aula oppure collegarsi da remoto attraverso modalità telematica, ma la seduta si svolgerà senza la presenza di pubblico. All’ordine del giorno, la gara per la cessione di quote e l’affidamento di servizi della “Levante multiservizi srl”.