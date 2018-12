La sinistra di Beverino: "Ponte chiuso, stop alle tasse per i commercianti"

Cinque Terre - Val di Vara - Il gruppo consigliare Beverino in Comune ha protocollato una richiesta di sospensione di tutte le tasse, comunali e regionali, per gli esercizi commerciali del territorio comunale beverinese. Questo a causa del “disagio, per tutta la cittadinanza e gli esercizi commerciali, causato dalla chiusura del ponte sulla Strada provinciale 17. Dal 12 ottobre il ponte è chiuso al traffico pedonale e veicolare, chiusura che causa una perdita importante di introiti per le attività commerciali”, scrivono i consiglieri Francesco Pietrobono ed Eleonora Cupini. Di qui la richiesta di chiedere l'annullamento delle tasse dal giorno della chiusura “fino all'eventuale riapertura”. I consiglieri del gruppo di sinistra chiedono che la richiesta venga inserita nell'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale per essere discussa e votata.