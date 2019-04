La galassia Popolare non si ferma più, Marco Paganini referente per Sesta Godano

Cinque Terre - Val di Vara - “Continua il radicamento della famiglia Popolare che fa un’altra tappa in Regione Liguria, precisamente a Sesta Godano, con la nascita di Sesta Godano Popolare". Lo annuncia il Consigliere Regionale Presidente di Liguria Popolare Andrea Costa. “Sono lieto che l’amico Marco Paganini - continua Costa - abbia dato la sua disponibilità a far nascere e guidare questa nuova esperienza sul territorio di Sesta Godano. Il nostro impegno è quello di portare un contributo concreto all’interno di una visione civica volta a realizzare il bene comune e a sostenere gli interessi dei cittadini. Il responsabile Marco Paganini, classe 1980, alla sua prima esperienza politica, è il titolare della farmacia del paese, rappresenta un valido supporto all’interno della famiglia di “Liguria Popolare” capace di concretizzare e attuare il progetto di inclusione. Sicuramente la sua competenza rappresenterà un fondamentale valore aggiunto all’interno della famiglia di “Liguria Popolare”. Oggi inizia questo nuovo cammino di “Sesta Godano Popolare” che è aperto a tutti gli amici che vogliono contribuire al continuo miglioramento mettendosi a disposizione per il raggiungimento del bene collettivo. Lo spirito di condivisione e collaborazione anima la nostra comunità di “Popolari” che sta nascendo e si sta sviluppando ovunque sul nostro meraviglioso e amato territorio ligure. Il movimento di “Liguria Popolare” vuole andare oltre i confini e gli schemi di appartenenza partitica per unire diverse persone con svariate sensibilità politiche, ma che condividono la voglia di fare l’interesse della collettività. Auguro un buon lavoro all’amico Marco Paganini e lo ringrazio per la sua partecipazione che qualificherà sempre di più il nostro percorso”.