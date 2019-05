La deputata Gagliardi in visita a Borghetto Vara

Cinque Terre - Val di Vara - È proseguito anche a Borghetto Vara il tour nei comuni di Manuela Gagliardi, deputato spezzino di Forza Italia, dove ha incontrato l’amministrazione comunale di Claudio Delvigo. “Borghetto è un paese dalle grandi potenzialità, che negli anni scorsi ha sofferto molto. Come tutti i piccoli borghi richiede più attenzione e risorse, per poter mantenere il proprio territorio e le proprie piccole infrastrutture. Torneremo presto, come in tutta la val di vara: una terra bellissima che merita da Roma più risorse e opportunità.”



Nei prossimi giorni Manuela Gagliardi proseguirà il suo tour, come tutti i fine settimana.