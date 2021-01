La consigliera regionale Menini ha incontrato il sindaco di Varese Ligure

Cinque Terre - Val di Vara - Nella mattinata di oggi la consigliera regionale di Cambiamo! Daniela Menini ha fatto visita al sindaco di Varese Ligure Gian Carlo Lucchetti. Durante l'incontro, al quale hanno preso parte anche alcuni componenti della giunta comunale, sono state analizzate e discusse le esigenze derivanti dal territorio, con particolare riferimento alle problematiche legate alla viabilita`, a seguito delle alluvioni, e alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua.



Nel corso della visita e` stato rinnovato l'impegno a impiegare parte dei fondi derivanti dal Piano strategico regionale a favore delle aziende agricole e delle relative infrastrutture, al fine di poter garantire l'esistenza di tali presidi; strutture che non solo garantiscono lavoro e occupazione, ma che costituiscono anche delle vere e proprie realta` di tutela e custodia di un territorio vasto e articolato, formato da tanti piccoli paesi.



"Questo incontro e` stato solo il primo degli appuntamenti istituzionali che ho in programma di fare con le autorita` locali della provincia spezzina. - ha dichiarato la consigliera di Cambiamo! - La mia vocazione personale, e quella del movimento politico di cui faccio parte, e` quella di essere sempre vicina in maniera attiva al territorio per ascoltarne le istanze. Vogliamo continuare su questa linea perche´ solo dal confronto continuo con le autorita` locali si puo` dare seguito agli importanti risultati ottenuti sino a qui".